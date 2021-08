Calcio: Spalletti, 'i tifosi vogliono vincere? Hanno ragione, anche noi lo vogliamo'

Napoli, 21 ago. – (Adnkronos) – Se i tifosi cantano 'vogliamo vincere', lei che dice? "Che hanno ragione, anche noi vogliamo vincere". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Venezia, suo esordio in un match ufficiale sulla panchina azzurra.

“Ho trovato una piazza molto disponibile nei miei confronti, mi ha reso felice -aggiunge il tecnico di Certaldo-. Voglio poi dire che essere con me significa essere con il Napoli. È una sfida bella, anche perché poi io tengo molto in considerazione quelle che sono le cose che mi capitano davanti. A quelle del passato non possono mettere mano, a quelle del futuro non so se mi capiteranno. È con questa occasione che avrò le maggiori soddisfazioni della mia vita”.