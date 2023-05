Calcio: Spalletti, 'il mio futuro? Pensiamo a completare il discorso scudetto'

Napoli, 3 mag. - (Adnkronos) - "Futuro? Ci sono ancora da fare sei partite da giocare e da giocarle bene. Dobbiamo completare ancora un discorso che non è completo, poi penseremo a festeggiare. Poi dovremo rimetterci in gioco: 'Sono nelle condizioni di poter dare a un pubblico con u...

Napoli, 3 mag. – (Adnkronos) – "Futuro? Ci sono ancora da fare sei partite da giocare e da giocarle bene. Dobbiamo completare ancora un discorso che non è completo, poi penseremo a festeggiare. Poi dovremo rimetterci in gioco: 'Sono nelle condizioni di poter dare a un pubblico con un sentimento così profondo ciò che merita?'. Poi da lì si parte". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinese che potrebbe regalare agli azzurri il terzo scudetto della loro storia.