Calcio: Spalletti, 'io mi emoziono facilmente, domani probabilmente ancora di più'

Napoli, 29 apr. - (Adnkronos) - "Io mi emoziono facilmente, qualche volta ho anche paura. Se ripenso da dove sono partito.... Domani probabilmente lo sarò ancora di più". Lo dice l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia della partita ...

Napoli, 29 apr. – (Adnkronos) – "Io mi emoziono facilmente, qualche volta ho anche paura. Se ripenso da dove sono partito…. Domani probabilmente lo sarò ancora di più". Lo dice l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Salernitana che potrebbe regalare agli azzurri il terzo scudetto della loro storia. "Per Napoli è una sfida da vincere. Per questo andremo dentro con tutte le qualità che abbiamo", aggiunge Spalletti.