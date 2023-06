Calcio: Spalletti, 'Italiano poteva essere un profilo giusto per la panchina del Napoli'

Rimini, 10 giu. - (Adnkronos) - Il mio successore a Napoli? "Non saprei che dire. Ne conosco tanti di allenatori, ma De Laurentiis ha dimostrato di saper scegliere allenatori eccellenti. Italiano poteva essere un profilo giusto per il Napoli perché ha la voglia con la sua squadra di fare...

Rimini, 10 giu. – (Adnkronos) – Il mio successore a Napoli? "Non saprei che dire. Ne conosco tanti di allenatori, ma De Laurentiis ha dimostrato di saper scegliere allenatori eccellenti. Italiano poteva essere un profilo giusto per il Napoli perché ha la voglia con la sua squadra di fare la gara". Così l'ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti in merito al suo erede sulla panchina della squadra azzurra. "Italiano ti viene sul muso ed è un atteggiamento che mi piace. Lo si è visto con le due finali che seppur perse significa che hai dato comunque tutto. La finale viene determinata dagli episodi, ma esserci arrivato significa che ha lavorato bene", aggiunge Spalletti a margine della sua partecipazione a 'The Coach Experience', kermesse annuale organizzata dall'Associazione italiana allenatori di calcio in quel di Rimini.