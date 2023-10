Calcio: Spalletti, 'la Nazionale deve stare a cuore a tutti anche a Sarri'

Firenze, 9 ott. - (Adnkronos) - "Sarri lo stimo moltissimo, ha sentimento e amore per questo sport. Ha detto una cosa corretta quando ha detto: 'Più me ne lascia a casa, più contento sono'. Anche io quando ero allenatori di club mi ritrovato sempre con qualcuno che torna...

Firenze, 9 ott. – (Adnkronos) – "Sarri lo stimo moltissimo, ha sentimento e amore per questo sport. Ha detto una cosa corretta quando ha detto: 'Più me ne lascia a casa, più contento sono'. Anche io quando ero allenatori di club mi ritrovato sempre con qualcuno che tornava con qualche problema, soprattutto se dovevano fare 15-16 ore di viaggio. Il commento è che noi non vogliamo rimandarli indietro peggiorati ma migliorati". Così il ct della Nazionale Luciano Spalletti in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano in vista dei match con Malta e Inghilterra, validi per le qualificazioni a Euro 2024.

"La Nazionale però deve stare a cuore a tutti, anche a lui -sottolinea Spalletti-. L'Italia è lì al primo posto per importanza e tutti si può prendere cose dalla Nazionale per fare un calcio migliore. Il mio tentativo è quello di andare a braccetto".