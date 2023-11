Calcio: Spalletti, 'Locatelli torna a casa, Cristante e Cambiaso in dubbio'

Firenze, 13 nov. – (Adnkronos) – "Valuterò bene con i medici chi ho in casa e poi capirò se convocarne degli altri. C'è Cambiaso che ha una caviglia gonfia, Cristante che ha un affaticamento muscolare e c'è da fare attenzione al primo e al secondo allenamento. Locatelli l'abbiamo mandato a casa, Jorginho ha dei punti in testa rimediati nell'ultima partita e bisogna fare grande attenzione, ma noi abbiamo bisogno dei suoi piedi". Così il ct della Nazionale Luciano Spalletti, in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano in vista dei match con Macedonia del Nord e Ucraina per le qualificazioni a Euro 2024.