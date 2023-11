Calcio: Spalletti, 'non c'è niente che vieti di convocare Zaniolo'

Firenze, 13 nov. - (Adnkronos) - "Zaniolo ha sempre detto di aver giocato su cose su cui è lecito scommettere e continuava a dire che era pulito su quelle che erano le accuse. Prima di convocarlo ho parlato con la Federazione e non c'è niente che vieti di convocarlo". Co...

Firenze, 13 nov. – (Adnkronos) – "Zaniolo ha sempre detto di aver giocato su cose su cui è lecito scommettere e continuava a dire che era pulito su quelle che erano le accuse. Prima di convocarlo ho parlato con la Federazione e non c'è niente che vieti di convocarlo". Così il ct della Nazionale Luciano Spalletti, in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano in vista dei match con Macedonia del Nord e Ucraina per le qualificazioni a Euro 2024.