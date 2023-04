Calcio: Spalletti, 'non devo rispondere a Sarri e Allegri, penso solo ai tifosi'

Napoli, 29 apr. - (Adnkronos) - "Non lo so, io non devo rispondere né a Sarri né ad Allegri, noi il nostro campionato ce lo siamo costruiti in maniera corretta. Noi pensiamo ai tifosi, alla soddisfazione di vedere giocare un gruppo di calciatori serio, che ce la mette tutta, sono ...

Napoli, 29 apr. – (Adnkronos) – "Non lo so, io non devo rispondere né a Sarri né ad Allegri, noi il nostro campionato ce lo siamo costruiti in maniera corretta. Noi pensiamo ai tifosi, alla soddisfazione di vedere giocare un gruppo di calciatori serio, che ce la mette tutta, sono stati importanti per noi in questo percorso per arrivare a questo finale di campionato così emozionante". Così l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Salernitana che potrebbe regalare agli azzurri il terzo scudetto della loro storia, in merito alle parole dell'allenatore della Lazio Maurizio Sarri che si è augurato che gli azzurri possano vincere il campionato il più tardi possibile, e a quelle del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri che ha affermato 'finalmente avete vinto uno scudetto'.