Calcio: Spalletti, 'non ne cambierò 10 ma con il Verona ci sarà turnover, Kim titolare'

Napoli, 14 apr. - (Adnkronos) - "Non 10 giocatori, però domani qualcosa si cambia". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona. "Kim vogliamo farlo partire titolare perché non gioca martedì...