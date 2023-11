Calcio: Spalletti, 'Olimpico pieno è come vedere l'arcobaleno'

Roma, 16 nov. - (Adnkronos) - "Per me sarà bellissima qualsiasi atmosfera troverò, sarà bellissimo rivedere l'Olimpico pieno. Una roba che tocca solo a quelli fortunati come noi che avremo la possibilità di far vedere il nostro valore. Per me vedere la curva del...

Roma, 16 nov. – (Adnkronos) – "Per me sarà bellissima qualsiasi atmosfera troverò, sarà bellissimo rivedere l'Olimpico pieno. Una roba che tocca solo a quelli fortunati come noi che avremo la possibilità di far vedere il nostro valore. Per me vedere la curva dell'Olimpico piena è come vedere l'arcobaleno, un tramonto o un quadro bellissimo, qualsiasi sarà il loro comportamento". Così il ct azzurro Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Macedonia del Nord per le qualificazioni a Euro 2024. "Qui con la Roma abbiamo prodotto un calcio che trascinava il pubblico, abbiamo fatto risultati importantissimi al di là dei titoli vinti. Il livello di calcio è un titolo di cui puoi goderne sempre. Anche dall'altra parte del mondo i bambini mi dicevano 'Spalletti-Roma'. E quella è un'altra vittoria", aggiunge Spalletti.