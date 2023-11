Calcio: Spalletti, 'ora viene il bello'**

Leverkusen, 20 nov. (Adnkronos) - "Adesso viene il bello". Queste le parole del ct azzurro Luciano Spalletti alla Rai dopo la qualificazione dell'Italia a Euro 2024 in seguito allo 0-0 con l'Ucraina a Leverkusen. "Non era facile e non era scontato niente nel calcio, in gener...

Leverkusen, 20 nov. (Adnkronos) – "Adesso viene il bello". Queste le parole del ct azzurro Luciano Spalletti alla Rai dopo la qualificazione dell'Italia a Euro 2024 in seguito allo 0-0 con l'Ucraina a Leverkusen. "Non era facile e non era scontato niente nel calcio, in generale. Noi oggi abbiamo fatto una buona partita. Nel primo tempo abbiamo avuto molte situazioni e occasioni per andare a mettere al sicuro il risultato. Poi una volta che non ci riesci, la partita è diventata più sporca e fisica. Si è messa gente fisica ma non si gioca più a calcio. Bisognava tenerla di più sulla linea d'attacco, ma l'Ucraina ha fatto vedere di essere una squadra attrezzata che ci ha dato del filo da torcere", ha aggiunto il ct azzurro. "Io non ho nessuna difficoltà, conosco benissimo queste situazioni, ci sono nato e cresciuto e ho sviluppato la mia professione e il mio ruolo. Ho salutato tutti i miei collaboratori, il presidente e tutto l'entourage della federazione perché eravamo tutti attaccati a questo risultato, ed era giusto anche trovare il momento per dirsi bravi", ha concluso Spalletti.