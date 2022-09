Napoli, 6 set. – (Adnkronos) – "Lozano è a disposizione, ha svolto tutto l'allenamento oggi. Osimhen ieri aveva questo fastidio e non si è allenato, differenziato oggi, allenamento col gruppo domani e se la risposta sarà ulteriormente positiva, dopo questo passaggio intermedio, potrà giocare.

Proverà a calciare e a fare qualcosa in più". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con il Liverpool in merito alle condizioni di Victor Osimhen.