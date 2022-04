Calcio: Spalletti, 'per scudetto si fa tutto più difficile, dipende dagli altri e non da noi'

Napoli, 10 apr. – (Adnkronos) – "Si fa tutto più difficile. Non abbiamo altra scelta se non essere professionisti con il timbrino di qualità. Pensiamo a vincere la prossima partita, anche se ora dipende dagli altri e non da noi". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro la Fiorentina che complica la corsa scudetto degli azzurri.

Contro i gigliati è stata la quinta sconfitta al Maradona per i partenopei. "Vanno valutati di partita in partita gli episodi. Non ci vedo niente di simile alle altre partite, non vedo un problema sicuro", conclude Spalletti a Dazn.