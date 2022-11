Calcio: Spalletti, 'prima parte di campionato stratosferica, ringrazio la squadra'

Napoli, 12 nov. – (Adnkronos) – "I 15 minuti finali della gara aiutano a sottolineare quanto non sia per nulla scontato quanto hanno fatto i ragazzi. Parto da questo per ringraziarli per la prima parte di campionato stratosferica che hanno fatto. Siamo un gruppo bellissimo, dai giocatori ai magazzinieri".

Lo dice l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 3-2 sull'Udinese, l'undicesima di fila in Serie A. "La squadra si sta esaltando soprattutto grazie ad uno stadio del genere che ti porta a fare un numero in più -aggiunge il tecnico toscano-. Tre quarti della gara benissimo, poi abbiamo alleggerito un po' ma nel calcio non è mai finita. Loro hanno messo giocatori importanti e possono trovare vantaggio se non mantieni ritmi alti.

Se oggi fa notizia un mezzo inciampo di Kim, figuriamoci che marziano è stato fino ad ora. Le ha giocate tutte". "Per mentalità e disponibilità questa è una squadra eccezionale. Inoltre i ragazzi hanno un'età in cui hanno grossi stimoli. E' bellissimo vedere come partecipavano emotivamente alla partita quelli in panchina ed è facile per me poi fare le scelte", conclude Spalletti.