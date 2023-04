Calcio: Spalletti, 'pronti a giocare con tutte le nostre forze una sfida estrema'

Napoli, 29 apr. – (Adnkronos) – "Sappiamo da tempo quale deve essere la nostra direzione. Non dobbiamo fare inversioni sul nostro cammino, ma proseguire dritto con quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Poi ci sono delle cose che stanno al di sopra di noi e che non possiamo controllare. Noi siamo pronti con tutte le nostre forze, anche quelle che non abbiamo". Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana, che potrebbe regalare agli azzurri il terzo scudetto. "Siamo di fronte ad una sfida estrema, per noi e per la città. E' da molto tempo che vogliamo vivere queste partite e c'è da viverle nello stesso modo di sempre, avendo chiaro quello che dobbiamo fare in campo", aggiunge Spalletti.