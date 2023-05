Calcio: Spalletti, 'pubblico di Napoli dà tanto, ogni partita affrontata insieme a loro'

Napoli, 13 mag. – (Adnkronos) – Pur "essendo uno rigido sui festeggiamenti, sull'impostazione del lavoro, quando si tratta di Napoli e del sole di Napoli diventa impossibile non farsi baciare perché è un sole che ti fa l'abbronzatura azzurra". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti in merito al suo rapporto con la città.

"Io ho sempre lo stesso obiettivo, difendere squadra e società per quello che mi è possibile -prosegue il tecnico toscano in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza-. Poi si lavora anche su quello che può essere il rapporto con l'ambiente. Se si tratta di Napoli può dare moltissimo, è stata una delle mie prime relazioni avute col presidente, far emergere questo amore che era sotto la cenere, riportare tutti allo stadio. E quando ci riesci ti viene riconosciuto, come io ho sempre riconosciuto al nostro pubblico che ci può dare tantissimo. Abbiamo affrontato insieme tutte le partite e ci hanno dimostrato la loro forza. Mi ripaga di tutte le notti sveglio ad amare il Napoli, ho dato tutto me stesso e pure di più. Sono felice anche io".