Calcio: Spalletti, 'quota scudetto? Non la so, non ero bravo in matematica'

– (Adnkronos) – Quota scudetto? "Non lo so, non è il mio modo di parlare, è un conto che non so fare, non ero bravo in matematica. Io so fare quelli semplici, se domani si vince siamo a 53!". Lo dice l'allenatore del Napoli capolista Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma al 'Maradona'. "Una Roma che ha grandi calciatori, un allenatore molto pratico e concreto che riesce a far capire bene i comportamenti nella partita -aggiunge Spalletti-.

Hanno calciatori di gamba, non bisogna mai pensare di gestire la partita, di averla in mano, loro hanno calciatori tipo Dybala di grande qualità. Sanno far correre palla e sanno anche corrergli dietro, sono concreti, sanno cosa vogliono, scegliendo bene gli episodi che portano vantaggi ed in quegli episodi danno tutto. E' una gara pericolosa se non si è bravi a mantenere l'equilibrio, facendo la partita se ci si riesce, ma anche restando in ordine".