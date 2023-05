Calcio: Spalletti, 'record di punti stimolo importante, vogliamo continuare a giocare bene'

Roma, 13 mag. - (Adnkronos) - "Si, può essere uno stimolo importante. Ci saranno stadi pieni da tutte le parti, con pezzi di cuore azzurro, dove noi passeremo. Per cui bisogna far bene. Per noi inizia una nuova fase, dobbiamo alternare i festeggiamenti, come giusto che sia, al campo"...

Roma, 13 mag. – (Adnkronos) – "Si, può essere uno stimolo importante. Ci saranno stadi pieni da tutte le parti, con pezzi di cuore azzurro, dove noi passeremo. Per cui bisogna far bene. Per noi inizia una nuova fase, dobbiamo alternare i festeggiamenti, come giusto che sia, al campo". Lo dice l'allenatore del Napoli campione d'Italia, Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza, in merito all'obiettivo di superare il record dei 91 punti nella storia del club azzurro conquistati con Maurizio Sarri in panchina. "Vogliamo continuare a giocare un buon calcio anche se abbiamo chiuso in anticipo il discorso scudetto. Ho trovato perfetto quanto fatto con la Fiorentina dopo due notti di festeggiamenti. Tutti si aspettavano una squadra più scarica e invece siamo stati sul pezzo", aggiunge Spalletti.