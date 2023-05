Calcio: Spalletti, 'scudetto merito anche di chi non gioca più qui'

Napoli, 3 mag. - (Adnkronos) - "Il lavoro parte lo scorso anno, questo è il secondo tempo. Hanno dato il proprio contributo anche calciatori che adesso non sono più qui. Avevamo calciatori importantissimi come Insigne, Koulibaly, Ghoulam e Mertens. Giocatori che hanno dato molto c...

Napoli, 3 mag. – (Adnkronos) – "Il lavoro parte lo scorso anno, questo è il secondo tempo. Hanno dato il proprio contributo anche calciatori che adesso non sono più qui. Avevamo calciatori importantissimi come Insigne, Koulibaly, Ghoulam e Mertens. Giocatori che hanno dato molto con la loro personalità. Il risultato non dipende da una partita sola". Lo dice l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinese che potrebbe regalare agli azzurri il terzo scudetto della loro storia.