Calcio: Spalletti, 'sostituto di Osimhen unico dubbio'

Napoli, 28 ago. – (Adnkronos) – Come sostituirà Osimhen? Petagna o una punta leggera? "E' quello il dubbio, uno tenetelo, non ce ne sono altri". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa dove non potrà contare sullo squalificato Victor Osimhen, fermato due torni dal giudice sportivo in seguito all'espulsione contro il Venezia.

"E' ufficiale che il Napoli ha fatto il ricorso, quindi stiamo buoni fino al ricorso, poi caso mai se ne riparla", aggiunge Spalletti.