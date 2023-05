Calcio: Spalletti, 'uno scudetto a Napoli è una cosa di super lusso'

Napoli, 3 mag. - (Adnkronos) - "Vengo ripagato dal lavoro, non dal risultato. Sono stato felice della disponibilità che ho trovato quest’anno. Ma vincere lo scudetto a Napoli è una cosa extra, un super lusso, che mi farà stare comodo in qualsiasi posizione. Vivr&ograv...

Napoli, 3 mag. – (Adnkronos) – "Vengo ripagato dal lavoro, non dal risultato. Sono stato felice della disponibilità che ho trovato quest’anno. Ma vincere lo scudetto a Napoli è una cosa extra, un super lusso, che mi farà stare comodo in qualsiasi posizione. Vivrò bene il resto della mia vita, calcistica e non". Lo dice l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinese che potrebbe regalare agli azzurri il terzo scudetto della loro storia.