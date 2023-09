Calcio: Spalletti vara la sua prima Italia, 4-3-3 con Politano-Immobile-Zaccagni

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Luciano Spalletti vara la sua prima Italia. Contro la Macedonia del Nord, come confermato dalle formazioni ufficiali fornite dalla Uefa, si parte con un 4-3-3 che vede in avanti il tridente composto da Immobile al centro dell'attacco e la fascia di capitano al braccio...

Roma, 9 set. (Adnkronos) – Luciano Spalletti vara la sua prima Italia. Contro la Macedonia del Nord, come confermato dalle formazioni ufficiali fornite dalla Uefa, si parte con un 4-3-3 che vede in avanti il tridente composto da Immobile al centro dell'attacco e la fascia di capitano al braccio, supportato sugli esterni da Politano e il compagno alla Lazio Zaccagni. A Skopje il nuovo ct azzurro, per la partita di esordio valida per le qualificazione a Euro 2024, ha scelto poi Donnarumma in porta, Di Lorenzo e Dimarco esterni bassi con la coppia Bastoni-Mancini al centro della difesa, mentre a centrocampo c'è il romanista Cristante in regia, preferito a Locatelli, con Barella a destra e Tonali a sinistra.