Calcio: Spalletti, 'vogliamo dare gioia ai tifosi di Bari, il loro aiuto sarà fondamentale'

Bari, 13 ott. – (Adnkronos) – "Tutte le partite sono fondamentali e importanti, per qualsiasi competizione. Io penso che essere consapevoli della nostra forza e di dove vogliamo andare sia molto più importante che essere consapevoli della forza di Malta e dell'Inghilterra. Quando saremo consapevoli di dove vogliamo andare e di chi vogliamo essere, queste squadre saranno un ostacolo, durissimo, da dover assolutamente superare per andare a dare gioia a tutti quelli che ci vogliono bene. È facilmente toccabile questa felicità che noi dobbiamo andare a restituire: domani sera ci sarà lo stadio pieno, Bari ha risposto in maniera eccezionale alla venuta della Nazionale e noi la vogliamo ringraziare fin da subito per tutto il calore che questi tifosi ci faranno sentire. Per noi, loro saranno un aiuto fondamentale". Così il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match di Bari contro Malta, valido per le qualificazioni a Euro 2024.

"Bonaventura è in un momento in cui sta giocando un grandissimo calcio, sta facendo vedere la maturazione di tutti gli insegnamenti che si è procurato da solo, perché è un ragazzo intelligente e in questo momento meritava. Può far parte dell'undici iniziale, sicuramente".