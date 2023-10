Calcio: Spalletti, 'Zaniolo e Tonali forti, se avranno reazione corretta li riporteremo dentro'

Londra, 16 ott. - (Adnkronos) - "In merito a questa disavventura che tutti abbiamo subito e ha colpito qualche giovane del nostro calcio è una cosa che ci dispiace, ci fa male. Erano giocatori forti, ma come già detto abbiamo l'obbligo di andare avanti, di tenere in considera...

Londra, 16 ott. – (Adnkronos) – "In merito a questa disavventura che tutti abbiamo subito e ha colpito qualche giovane del nostro calcio è una cosa che ci dispiace, ci fa male. Erano giocatori forti, ma come già detto abbiamo l'obbligo di andare avanti, di tenere in considerazione se questi ragazzi avranno una reazione corretta a ciò che gli è successo e di conseguenza riportarli dentro perché sono giocatori forti. Ma non dipendiamo da loro come risultato che riusciremo a fare in partita". Lo dice il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inghilterra, valido per le qualificazioni a Euro 2024, in merito al caso scommesse che ha sconvolto la nazionale con Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo coinvolti, oltre a Nicolò Fagioli.

"Io non chiedo niente di più di ciò che ho a disposizione per questa partita -sottolinea Spalletti-. Quando si allena una Nazionale si ha la possibilità di prendere tutto ciò che vogliamo e l'Italia mette sempre a disposizione cose interessanti che permettono il confronto con chiunque. E' chiaro che poi ci sono risultati che a volte non vanno come vorresti, ma rimane sempre una forza a disposizione che ci permette di giocare il calcio che vogliamo. Questa settimana ho visto grande attenzione, la testa sul pezzo. Ho visto grande ordine nell'andare a preparare la partita, sono molto fiducioso per ciò che sarà la nostra prestazione.