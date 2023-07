Calcio: Spezia, Alvini è il nuovo allenatore

La Spezia, 6 lug. - (Adnkronos) - Massimiliano Alvini è il nuovo allenatore dello Spezia. Lo annuncia il club ligure, retrocesso il mese scorso in Serie B, con una nota sul proprio sito ufficiale: "Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della ...

La Spezia, 6 lug. – (Adnkronos) – Massimiliano Alvini è il nuovo allenatore dello Spezia. Lo annuncia il club ligure, retrocesso il mese scorso in Serie B, con una nota sul proprio sito ufficiale: "Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Massimiliano Alvini, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2024, con opzione o prolungamento automatico in caso di promozione".