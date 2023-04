Calcio: Spezia, Holm si opera per la rimozione di una sport hernia

La Spezia, 27 apr. - (Adnkronos) - Tegola per lo Spezia che perde l'esterno Emil Holm che si dovrà operare per la rimozione di una sport hernia, un'ernia inguinale. Lo annuncia il club ligure con una nota sul proprio sito ufficiale: "Spezia Calcio comunica che nella mattinata d...

La Spezia, 27 apr. – (Adnkronos) – Tegola per lo Spezia che perde l'esterno Emil Holm che si dovrà operare per la rimozione di una sport hernia, un'ernia inguinale. Lo annuncia il club ligure con una nota sul proprio sito ufficiale: "Spezia Calcio comunica che nella mattinata di venerdì il calciatore Emil Holm verrà sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di una sport hernia (lesione dolorosa dei tessuti molli che si verifica nella regione inguinale in seguito ad uno sforzo), resosi necessario per poter permettere al calciatore di riprendere al 100% l'attività agonistica. L'intervento chirurgico verrà svolto dal Dott. Giuseppe Sansonetti presso la Casa di cura Igea di Milano".