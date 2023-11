Calcio: Sport for Inclusione Week, Trentalange 'arbitra' a Rebibbia

Roma, 29 nov. - (Adnkronos) - Domani alle ore 10.30, presso la Casa di Reclusione di Rebibbia a Roma, si svolgerà un evento organizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport e dal CSI Roma, inserito all’interno della Sport for Inclusion Week 2023. L’appuntamento avr&agra...

Roma, 29 nov. – (Adnkronos) – Domani alle ore 10.30, presso la Casa di Reclusione di Rebibbia a Roma, si svolgerà un evento organizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport e dal CSI Roma, inserito all’interno della Sport for Inclusion Week 2023. L’appuntamento avrà come ospite Alfredo Trentalange, ex-arbitro di calcio e Responsabile Commissione AIA per lo Studio, lo Sviluppo e il Monitoraggio dei Progetti Associativi e per il Contrasto alla Violenza