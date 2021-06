Roma, 23 giu. – (Adnkronos) – Kylian Mbappé vuole lasciare il Paris Saint-Germain già quest'estate. Secondo quanto riporta Rmc Sport, infatti, l'attaccante della Nazionale francese avrebbe ufficialmente chiesto al club parigino di essere ceduto in questa finestra di calciomercato. In scadenza fra un anno, l'ex Monaco non ha ancora rinnovato coi parigini proprio perché punta a giocare in un altro campionato.

In cima alle preferenze del 22enne attaccante c'è il Real Madrid.