Calcio: stampa francese, Mbappé vuole restare al Psg fino al 2024

Parigi, 10 ago. – (Adnkronos) – Kylian Mbappé ha ribadito al presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi di voler restare fino alla scadenza del suo contratto, ovvero il 30 giugno 2024. Lo riporta 'Le Parisien'. Una decisione che comporterebbe un gravissimo danno economico al club francese che perderebbe così a zero (destinazione Real Madrid con cui secondo molti, Psg compreso, ha già un accordo) la sua stella.

Mbappé non ha esercitato l’opzione – legalmente scaduta lo scorso 31 luglio – per rinnovare il contratto con il Psg fino al 2025, diventando un vero e proprio caso di mercato per il Psg che preferirebbe cederlo in questa sessione di trattative senza perderlo a zero tra un anno. Mbappé però non cambia idea e a nulla è servita la dura presa di posizione del Psg che non lo ha convocato per la tournée precampionato in Giappone. Il 24enne parigino inoltre, non ha nemmeno preso in considerazione la ricchissima offerta – biennale da 400 milioni complessivi – arrivata dall'Al-Hilal.