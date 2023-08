Calcio: stampa inglese, Chelsea apre alla cessione di Lukaku in prestito alla Roma

Calcio: stampa inglese, Chelsea apre alla cessione di Lukaku in prestito alla...

Calcio: stampa inglese, Chelsea apre alla cessione di Lukaku in prestito alla...

Londra, 25 ago. - (Adnkronos) - Il sogno Romelu Lukaku potrebbe diventare realtà per la Roma. Secondo il 'Telegraph' il Chelsea avrebbe aperto alla possibilità di cedere il trentenne belga in prestito al club giallorosso a patto che paghi per intero il lauto stipendio dell...