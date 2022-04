Calcio: stampa polacca, accordo raggiunto tra Lewandowski e il Barcellona

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – L'attaccante polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski avrebbe deciso di andare in Spagna dalla prossima stagione. Lewandowski avrebbe già dato il suo "sì, lo voglio" al Barcellona per diventare un giocatore blaugrana dalla prossima stagione. Secondo i polacchi di TVP Sport, l'attaccante del Bayern Monaco avrebbe già comunicato la sua decisione a Oliver Kahn, direttore generale del Bayern.

Nonostante le offerte sul tavolo di squadre come Psg, Manchester City o Liverpool, l'attaccante polacco avrebbe optato per il Barça. Il suo nuovo contratto lo legherebbe ai blaugrana per le prossime tre stagioni, cioè fino al compimento dei 36 anni. L'attaccante e il suo agente avrebbero già chiuso tutte le condizioni del nuovo contratto attraverso una telefonata con i rappresentanti del Barça. In questo modo si capirebbe perché il Barça si sarebbe ritirato dalla gara per l'ingaggio di Erling Haaland, le cui pretese economiche lo hanno allontanato dal Camp Nou, a causa della delicata situazione finanziaria che sta attraversando il club.

Da qui i contatti con il polacco del Bayern Monaco, il cui contratto scade nel 2023, quindi la sua partenza dalla Bundesliga potrebbe essere effettuata ad un costo di trasferimento notevolmente inferiore rispetto al norvegese.