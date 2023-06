Calcio: stampa spagnola, Ramos si offre al Siviglia, anche club italiani interessati

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – Sergio Ramos si è offerto, tramite intermediari, di firmare per il Siviglia dove vuole concludere la sua carriera. Lo scrive 'El Mundo Deportivo'. L'ex difensore del Real Madrid, che sta terminando la sua avventura con il Paris Saint Germain, desiderava da tempo tornare al Sanchez Pizjuan per chiudere la carriera nel club che simboleggia le sue radici. L'ex capitano della Nazionale spagnola preferirebbe questa opzione, con il rientro in patria, piuttosto che andare in qualche campionato esotico come l'Arabia o gli Stati Uniti. Per lo spagnolo c'erano diverse voci di interessamento da parte di club italiani, ma lui penserebbe solo al ritorno in Spagna.

Attraverso suo fratello René e mediando con Jesús Navas, di cui è un grande amico, Sergio Ramos ha fatto sapere al Siviglia che vorrebbe far parte della squadra nella prossima stagione, cosa che ha suscitato ogni tipo di reazione nel club. Ramos ha molti tifosi a Siviglia, ma anche tanti detrattori: più volte infatti, quando con il Real ha giocato in Andalusia, si è lamentato di aver ricevuto insulti da parte dei tifosi di casa.

Al momento il Siviglia, in attesa anche di nominare un nuovo direttore sportivo dopo Monchi, non sembra convinto da questa operazione, che avrebbe costi altissimi anche se Sergio Ramos si abbassasse lo stipendio. Al momento, inoltre, il club andaluso è coperto numericamente per quel che riguarda i centrali: oltre Nianzou e Rekik sono arrivati Badè e Gattoni, c'è stato il recupero di Marcao e inoltre i rientri di Kike Salas e Carmona, in prestito nell'ultima stagione.