Calcio: Stendardo, 'ludopatia? Occorre grossa opera di prevenzione e investire su formazione'

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – "La ludopatia è una dipendenza. Occorre una grossa opera di prevenzione, bisogna investire sulla formazione. In Luiss ne siamo convinti e portiamo avanti anche un progetto su chi non riesce a diventare professionista per inserirsi nel mondo del lavoro. Negli ultimi 10 anni chi ha fatto il settore giovanile solo l’1% gioca in Seria A, ma il 99% smette di giocare". Lo ha detto Guglielmo Stendardo durante il Laboratorio Academic Gym ‘Il Giurista entra in campo’ alla Luiss, in riferimento anche allo scandalo scommesse. "Il 97% dei calciatori fanno un corso allenatori ma solo il 10% si riescono ad inserire nel mondo del lavoro. Il mondo del calcio è la terza azienda più importante del Paese e non può continuare ad essere al centro di scandali come negli ultimi anni. Abbiamo il compito di conciliare i valori dello sport con le fonti legislative, economiche e le esigenze normative di un sistema", ha aggiunto Stendardo.