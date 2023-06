Calcio: Stirpe, 'addio Grosso? lo ringrazio, ora si volta pagina senza polemiche'

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – "Con Grosso, soprattutto dopo il primo anno, abbiamo rivisto un concetto che forse avevamo un po’ dimenticato: vincere giocando bene, e nell’ultima stagione abbiamo trovato continuità anche sotto questo punto di vista. Fabio Grosso è stato artefice di questo successo, insieme ai ragazzi che hanno saputo interpretare questo ruolo alla perfezione, regalando una grande gioia a società e tifosi". Lo dice Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, nella conferenza stampa del club in vista della prossima stagione. "Lascio sempre liberi i miei collaboratori di decidere, a prescindere dall’esistenza dei contratti. Ho spiegato i programmi della società, chiedendo di rimanere soltanto in caso di piena convinzione".

"Ho chiesto una risposta entro la fine della prima settimana di giugno. Il 14 sera il mister mi ha inviato un Sms molto cortese e garbato, in cui ha ripercorso la bella esperienza che abbiamo avuto in questi anni. Mi ha comunicato, però -aggiunge il presidente- di non sentirsi pronto a continuare il rapporto da allenatore, senza approfondire sui motivi che, tra l’altro, non voglio nemmeno sapere. Di lui dobbiamo ricordare i risultati raggiunti e la valorizzazione di tanti giocatori, che nessuno ha mai fatto in questo modo nella storia del Frosinone".

"Avrà avuto le sue ragioni per questa decisione, non c’è alcun elemento di polemica o di recriminazione, ma è soltanto il frutto di un percorso che ho innescato io stesso, chiedendo di rimanere soltanto a chi se la sentisse. Bisogna accettare le decisioni di ognuno e ringraziare per il lavoro svolto, a maggior ragione quando le scelte personali sopraggiungono in un momento in cui le cose vanno bene. Fabio Grosso ci ha fatto arrivare prima ad un risultato che avevamo pronosticato tra uno, due anni. Ora si volta pagina e si guarda avanti senza polemica", conclude Stirpe.