Calcio: Stirpe, 'Di Francesco l'uomo giusto per condurre Frosinone alla salvezza'

Roma, 9 ago. – (Adnkronos) – "La scelta di Di Francesco è venuta naturale per due motivi. In primis perché gioca un calcio molto vicino a quello con cui siamo stati promossi in Serie A e poi perché lo seguo da diversi anni e mi è sempre piaciuto come fa giocare le sue squadre in particolare il Sassuolo e la Roma. In più il nostro direttore Angelozzi lo conosce benissimo avendo lavorato con lui proprio al Sassuolo. Siamo convinti che sia l'uomo giusto per condurci alla salvezza, che sarebbe una vera e propria impresa". Così all'Adnkronos il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe, in merito alla scelta di Eusebio Di Francesco come tecnico dei ciociari. L'allenatore abruzzese arriva dopo Fabio Grosso che ha riportato la squadra in A. "Le ultime esperienze non troppo positive del mister non mi preoccupano affatto -prosegue il numero uno del Frosinone-. Di Francesco ha voglia di riscatto e sarà una spinta in più per raggiungere l'obiettivo. Sta lavorando nel migliore dei modi e mi pare ci siano tutti gli ingredienti per poter fare una grande stagione pur consci delle difficoltà che incontreremo".