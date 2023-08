Calcio: Stirpe, 'felici di dare un'opportunità a Cristian Totti'

Roma, 9 ago. - (Adnkronos) - "Conosco bene Francesco da anni e ha chiesto a me e al direttore Angelozzi di dare un'opportunità a suo figlio Cristian e siamo ben felici di farlo". Lo dice all'Adnkronos il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe in merito al passaggio di Cr...

Roma, 9 ago. – (Adnkronos) – "Conosco bene Francesco da anni e ha chiesto a me e al direttore Angelozzi di dare un'opportunità a suo figlio Cristian e siamo ben felici di farlo". Lo dice all'Adnkronos il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe in merito al passaggio di Cristian Totti alla squadra Primavera del club ciociaro. "Non ho ancora avuto l'opportunità di conoscere il ragazzo ma non mancherà l'occasione. Gli auguro il meglio a lui e a tutta la nostra squadra Primavera", conclude Stirpe.