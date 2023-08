Calcio: Stirpe, 'mercato complicato, puntiamo a fare 5-6 colpi'

Roma, 9 ago. - (Adnkronos) - "C'è ancora tanto da fare per il mercato, non siamo nemmeno al 50% delle operazioni che abbiamo in mente di fare. Cerchiamo 5-6 giocatori per rinforzare la nostra rosa". Così all'Adnkronos Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, neo p...

Roma, 9 ago. – (Adnkronos) – "C'è ancora tanto da fare per il mercato, non siamo nemmeno al 50% delle operazioni che abbiamo in mente di fare. Cerchiamo 5-6 giocatori per rinforzare la nostra rosa". Così all'Adnkronos Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, neo promosso in Serie A. "Ci aspettano 3 settimane molto impegnative -sottolinea il numero uno del club ciociaro-. E' un mercato complicato, tutti stanno alla finestra e non vogliono scoprire le loro carte. Preferisco non fare nessuno nome ma abbiamo le idee chiare e speriamo di portare a casa tutti gli elementi che ci siamo prefissati".