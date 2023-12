Calcio: Supercoppa, bookie puntano sul 3° successo di fila dell'Inter, Napoli segue in quota

Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - Si avvicina la Final Four che assegnerà la Supercoppa Italiana. Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina sono pronte ad affrontarsi in Arabia Saudita in un mini-torneo che rappresenta un inedito nella storia del trofeo. Sono i neroazzurri di Simone Inzaghi, nelle previs...

Roma, 20 dic. – (Adnkronos) – Si avvicina la Final Four che assegnerà la Supercoppa Italiana. Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina sono pronte ad affrontarsi in Arabia Saudita in un mini-torneo che rappresenta un inedito nella storia del trofeo. Sono i neroazzurri di Simone Inzaghi, nelle previsioni di Snai, i favoriti a 2,20 per alzare la coppa, portata a casa nelle ultime due stagioni. Segue a quota a 3 il Napoli, il cui ultimo successo risale alla sfida vinta ai rigori contro la Juventus nel 2014. Più staccate e proposte a 6,50 Lazio e Fiorentina: i biancocelesti sono a caccia del sesto trionfo nella competizione, mentre i viola vogliono replicare l'unico colpo della loro storia, datato 1996.Si partirà il 18 e 19 gennaio con le semifinali Inter-Lazio e Napoli-Fiorentina. Per il passaggio del turno e il raggiungimento della finale, in programma il 22 del mese, i bookie puntano sui campioni in carica di Campionato e Coppa Italia: l'Inter parte avanti sulla Lazio, 1,22 contro 2,85, così come il Napoli sulla Fiorentina, 1,40 contro 2,70.