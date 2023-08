Calcio: Supercoppa, City avanti sul Siviglia, in quota per Haaland c'è aria di doppietta

Calcio: Supercoppa, City avanti sul Siviglia, in quota per Haaland c'&eg...

Calcio: Supercoppa, City avanti sul Siviglia, in quota per Haaland

Roma, 14 ago. – (Adnkronos) – Sarà lo stadio Georgios Karaiskakis, al Pireo, a ospitare il 16 agosto la Supercoppa Europea tra le formazioni che hanno infranto pochi mesi fa i sogni di Inter e Roma. Manchester City e Siviglia saranno infatti le protagoniste della sfida secca tra le vincenti di Champions ed Europa League, con la formazione di Pep Guardiola nettamente favorita dai bookmaker: un trionfo di Haaland e compagni nei 90 minuti si gioca a 1,35 su Sisal e 1,37 su Goldbet, contro l'affermazione degli andalusi offerta a 8,50. Alta anche la quota del pareggio, fissata a 5. Per quanto riguarda la vittoria del trofeo, Citizens avanti a 1,20, mentre il Siviglia è proposto a 4,60. L'Over prevale a 1,57, contro un esito da meno di tre gol a 2,20. Grande equilibrio invece tra Goal, a 1,88, e No Goal a 1,82. Sarà proprio Erling Haaland a guidare l'attacco del City, e un suo gol non appare nemmeno in dubbio, in quota a 1,60. Attenzione anche alla doppietta, vista a 3,90. Sponda Siviglia fari puntati su Youssef En-Nesyri, per cui una rete vale 4,50 la posta.