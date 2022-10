Calcio: Tardelli, 'non mi piace silenzio società, e credo Juve non abbia più fiducia in Allegri’

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “La Juventus sta andando a male, sono mancati tanti giocatori, non gioca bene e soprattutto c'è il silenzio della società che non mi piace. Anche Allegri non mi sembra sereno”. Lo ha detto Marco Tardelli, campione del mondo dell’82 ed ex giocatore dei bianconeri, a margine della cerimonia di consegna dei Premi Scopigno e Pulici al Salone d’Onore del Coni

“Credo non ci sia più la fiducia della società nei confronti di Allegri.

Rischia l’esonero? Chi non rischia, ma lui mi sembra un po' più protetto di altri”, continua. "Quando lo hanno richiamato ero convinto, Allegri mi piace è un sanguigno, ma sapevo che sarebbe stato difficile. I Problemi sono da ricercare però nella testa dei giocatori, anche di Allegri ma non seguono quello che gli dice l'allenatore", ha aggiunto Tardelli.