Calcio: Taremi a un passo dal Milan, affare in chiusura con il Porto

Porto, 30 ago. – (Adnkronos) – Il Milan e Mehdi Taremi non sono mai stati così vicini. L’ultima proposta da 15 milioni di euro – con pagamento in tempi più brevi, come richiesto dal club portoghese – presentata dai rossoneri ha ormai di fatto convinto il Porto, tanto che, secondo quanto riporta Sky Sport, in queste ore è già partita la macchina burocratica per permettere il tesseramento del calciatore (essendo extracomunitario serviranno tempi più lunghi) da parte della società rossonera. L’ormai sempre più probabile arrivo di Taremi in rossonero – che, ricordiamo, è in scadenza di contratto nel 2024 con il Porto – libererà Lorenzo Colombo in direzione Monza (in prestito secco). I contatti tra il club brianzolo e il Milan si sono costanti ormai da giorni e si sono intensificati nelle ultime ore, in parallelo con l’operazione portata avanti dai rossoneri per Taremi.