Calcio: Tebas, 'credo Mbappè lascerà il Psg quest'estate, Real può prenderlo'

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Spero che Mbappé possa venire in Spagna. Se me lo chiedi come tifoso, penso che Mbappé lascerà il Psg in questa stagione, perché in Uefa c'è più controllo economico e c'è un monte ingaggi molto alto. Il Psg ...

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – "Spero che Mbappé possa venire in Spagna. Se me lo chiedi come tifoso, penso che Mbappé lascerà il Psg in questa stagione, perché in Uefa c'è più controllo economico e c'è un monte ingaggi molto alto. Il Psg deve essere alleggerito. Penso che il Real Madrid abbia la capacità di fare questo colpo". Sono le parole, riportate da Marca, del presidente della liga Javier Tebas. Kylian Mbappè, dopo aver annunciato con una lettera che non intende allungare il suo contratto, è nuovamente considerato in partenza già quest'estate, visto che l'attuale accordo scadrebbe nel 2024. Per non perderlo a 0, il club parigino potrebbe aprire alla cessione, con il Real Madrid di Ancelotti già pronto per il terzo assalto al gioiello francese, sperando sia quello decisivo.