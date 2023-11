Calcio: Tebas, 'Serie A ha problema di Fair Play finanziario e non si investe negli stadi'

Calcio: Tebas, 'Serie A ha problema di Fair Play finanziario e non si in...

Roma, 21 nov. – (Adnkronos) – "Se c'è una competizione che si può avvicinare alla Premier, questa è proprio la Serie A ma c'è un problema di Fair play di finanziario interno. Non c'è un investimento per crescere. Non c'è un investimento per gli stadi. La Serie A deve lavorare sotto questo punto di vista". Lo dice il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, al Social Football Summit, in corso allo stadio Olimpico di Roma.