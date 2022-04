Calcio: Tedesco, 'dobbiamo fare meglio dell'andata, altrimenti sarà dura'

Lipsia, 13 apr. – (Adnkronos) – "Tutti sono a disposizione, mancherà soltanto Haidara. Noi andiamo a Bergamo consapevoli di essere in un buon momento. Non abbiamo fatto una gara perfetta in casa, cercheremo di migliorare rispetto al match d'andata. Dobbiamo migliorare, altrimenti sarà molto difficile".

Così l'allenatore del Lipsia Domenico Tedesco in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Atalanta. Domani al Gewiss Stadium di Bergamo le due squadre partiranno dall'1-1 dell'andata. "Loro sono in un buon momento, qui hanno giocato bene, hanno avuto tante occasioni. Domani dobbiamo fornire una prestazione al top. All'andata abbiamo sbagliato troppo, sia nella costruzione del gioco sia nelle ripartenze", sottolinea Tedesco.