Calcio: Ten Hag, 'Casemiro sarà il cemento che terrà unito il centrocampo'

Manchester, 23 ago. -(Adnkronos) – "Sarà il cemento che servirà a tenere unito il centrocampo". L'allenatore del Manchester United Erik Ten Hag si esprime così in merito a Casemiro, nuovo acquisto dei Red Devils. "Ha vinto tanti trofei in carriera, sa come fare -aggiunge il tecnico olandese alla tv ufficiale del Manchester United-.

E adesso abbiamo più giocatori che hanno già in carriera tanti titoli ed è importante avere delle guide per la squadra perché loro sanno come si vincono le partite. Abbiamo fatto un passo in avanti".