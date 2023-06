Calcio: Terim, 'l'Inter ce la può fare, per il City non sarà facile'

Istanbul, 8 giu. - (Adnkronos) - "L'Inter ce la può fare, è una squadra molto interessante, mi aspetto una grande finale. Non sarà facile per il City, specialmente perché è una partita secca". Lo dice l'ex allenatore del Milan Fatih Terim in mer...

Istanbul, 8 giu. – (Adnkronos) – "L'Inter ce la può fare, è una squadra molto interessante, mi aspetto una grande finale. Non sarà facile per il City, specialmente perché è una partita secca". Lo dice l'ex allenatore del Milan Fatih Terim in merito alla finale di Champions League di sabato sera a Istanbul. "Calhanoglu? L'ho allenato in nazionale, lo conosco bene, ogni partita migliora. Ora ha un ruolo diverso, è un grande giocatore perché è così intelligente da poter fare molte cose", aggiunge 'l'imperatore' al microfono di Sky Sport. Infine Terim parla della sconfitta della Fiorentina in Conference League contro il West Ham: "È un peccato per la Fiorentina perché ha fatto un grande lavoro arrivando in finale. Avrebbe meritato di vincere, per i suoi tifosi e la sua storia".