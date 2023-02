Calcio: Ternana, Lucarelli torna in panchina dopo l'addio di Andreazzoli

Terni, 27 feb.

– (Adnkronos) – Cristiano Lucarelli torna sulla panchina della Ternana. Dopo la breve parentesi di Aurelio Andreazzoli, dimessosi sabato scorso dopo 12 partite alla guida della squadra, il tecnico livornese è di nuovo l’allenatore del club umbro. Lucarelli sarà in panchina domani a Palermo. "Sono molto contento di essere tornato e di poter dare una mano, certo avrei preferito non essere andato via", ha detto Lucarelli.