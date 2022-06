Calcio: Tevez, 'chiamerò Di Maria, mi piacerebbe venisse subito al Rosario Central'

Rosario, 22 giu. – (Adnkronos) – L'ex attaccante della Juventus Carlos Tevez diventa l'ostacolo principale del club bianconero nella strada che porta ad Angel Di Maria, obiettivo di mercato della Vecchia Signora. L'Apache è stato presentato nella notte italiana come nuovo allenatore del Rosario Central, la squadra argentina dove il 'Fideo' è cresciuto e ha sempre dichiarato di voler chiudere la propria carriera.

Inevitabile, quindi, una domanda sull'ex Psg, che di Tevez è stato a lungo compagno di nazionale: "Non ho potuto parlare con il Fideo, figuratevi che non ho potuto parlare neanche con mia moglie ma a chi non piacerebbe? So che significa Di Maria per questo club. Quando sarò più tranquillo lo chiamerò e gli chiederò cosa vuole fare. Sarebbe un bel colpo per noi".