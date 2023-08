Calcio: 'The Athletic', accordo raggiunto tra Tottenham e Bayern per Kane

Londra, 10 ago. (Adnkronos) - Il Bayern Monaco ha raggiunto l'accordo con il Tottenham Hotspur per Harry Kane, secondo quanto riporta 'The Athletic'. La proposta della squadra della Bundesliga, che si ritiene sia oltre i 100 milioni di euro è stata accettata mercoledì da...

Londra, 10 ago. (Adnkronos) – Il Bayern Monaco ha raggiunto l'accordo con il Tottenham Hotspur per Harry Kane, secondo quanto riporta 'The Athletic'. La proposta della squadra della Bundesliga, che si ritiene sia oltre i 100 milioni di euro è stata accettata mercoledì dalle controparti della Premier League. Kane deve ora decidere se accettare o meno i, trasferimento. Il 30enne attaccante voleva che la situazione si risolvesse prima della partita di apertura della stagione del Tottenham a Brentford domenica. Kane è negli ultimi 12 mesi del suo contratto e il Tottenham voleva rinnovare l'accordo. Finora non ci sono stati progressi in merito, il che ha portato il club a considerare di vendere il proprio bomber nell'attuale finestra di mercato piuttosto che correre il rischio di perderlo a zero la prossima estate.