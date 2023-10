Calcio: Thuram, 'Lukaku? Non penso a certe cose, contento per la vittoria'

Calcio: Thuram, 'Lukaku? Non penso a certe cose, contento per la vittori...

Calcio: Thuram, 'Lukaku? Non penso a certe cose, contento per la vittori...

Milano, 29 ott. - (Adnkronos) - "Il ritorno di Lukaku a San Siro? Non penso a certe cose, era una partita di campionato e abbiamo preso i tre punti. Le altre cose non mi interessano". Così l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram dopo aver deciso il match con la Roma con un g...

Milano, 29 ott. – (Adnkronos) – "Il ritorno di Lukaku a San Siro? Non penso a certe cose, era una partita di campionato e abbiamo preso i tre punti. Le altre cose non mi interessano". Così l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram dopo aver deciso il match con la Roma con un gol al 36' della ripresa. "Sono arrivato qui e ho iniziato a lavorare duramente. Faccio gol e assist ma conta solo la squadra. Stiamo vincendo e sono contento", aggiunge il 26enne attaccante francese che parla anche del diverbio con Cristante al fischio finale: "Niente, cose che succedono in campo e rimangono lì. Ci godiamo la vittoria con i tifosi e questo è quel che conta di più. È sempre un piacere segnare in casa, davanti ai nostri tifosi".